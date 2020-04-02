箭扣長城東段修繕工程近日完成開工前的準備工作，預計將於4月底開工，年底竣工。而箭扣南段修繕計畫將於2021年啟動。

箭扣長城東段位於懷柔區雁棲鎮西柵子村東南側山嶺之上，總體修繕長度885公尺，總計敵台8個。該段長城上有在「驢友」（指旅友）中知名度極高的正北樓、石門、翻石過海、油簍頂等景點，是箭扣長城最險峻的一段。

箭扣東段依山險而建，年久風化損毀，大部分區域城磚坍塌嚴重。因為險峻奇美，箭扣東段在驢友中知名度極高，儘管未開放段長城明令禁止攀爬，但每年慕名而來的人還是絡繹不絕，加劇了長城本體的損毀，也嚴重威脅驢友自身的人身安全。

北京懷柔區文物管理所所長張彤介紹，本次修繕將以排除安全隱患為主要目的，保證文物建築安全為基本，不過分修繕，保護箭扣長城的驚、險、奇、特、絕、野的特點，妥善保護箭扣長城周邊的整體景觀風貌，延續箭扣長城獨特的文化景觀特徵。

張彤介紹，整個箭扣東段，險情都比較相似。如油簍頂，也就是129號敵台，已經沒有城磚保護了，城牆心都是裸露的，驢友都是手腳並用攀爬，非常危險，又對長城造成嚴重破壞。修繕將排除險情，進行加固。122號到123號敵台，城牆的磚石都已經坍塌，損毀嚴重，修繕時也將進行搶險加固。

箭扣長城總長7071公尺，因形如滿弓扣箭而得名，是明代長城最著名的險段之一。從2017年底開始，懷柔區組織對箭扣長城進行全面踏勘，並通過無人機航拍、3D建模等創新技術手段對長城本體保存現狀、險情病害進行了全方位的數據採集，制定了翔實的搶險修繕方案。截至目前，已經完成三段修繕，修繕長度2232公尺、敵台和敵樓11座。

據瞭解，箭扣南段修繕計畫2021年啟動，包括154號敵台以北牆體到162號敵台及1678公尺牆體。張彤表示，南段險情和箭扣二期比較相似，都是牆體坍塌嚴重、牆心裸露、平台有大裂縫等，修繕工程也以搶險為主。

此外，今年懷柔區還將對懷柔段長城出現險情的段落進行搶險，重點完成80號敵台、176號敵台、磨石口水關關門的搶險。同時，做好長城周邊古建築的保護，計畫實施紅螺寺修繕（三期）、辛營關帝廟修繕工程、長城環境整治和慕田峪監控等。同時，繼續聘請專業隊伍，對全區65.4公里長城進行環境專業清理，確保長城安全、整潔。

(旺報 )