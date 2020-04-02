金門縣林務所在小葉欖仁等行道樹繫綁防治藥劑。（李金生攝）

毛毛蟲吐絲垂降，影響行人和騎士的安全。（李金生攝）

金門縣林務所今年趕在大爆發之前，在環島東路、黃海路「熱區」一帶，進行藥劑噴灑防治作業。（金門縣林務所提供）

春暖花開的4月天，金門都會出現毛毛蟲大軍，縣林務所今年趕在大爆發之前，在環島東路、黃海路「熱區」一帶，進行藥劑噴灑防治作業，嚴防惱人的「蟲蟲危機」再度上演。

縣林務所長鐘立偉指出，每年4月下旬至6月下旬，是俗稱「毛毛蟲」的鱗翅目幼蟲好發季節，該所今年把握3月下旬蟲害尚未爆發的時機，提前施用對人體無害的蘇力菌，以抑制毛毛蟲的大量出現。

鐘立偉說明，自4月下旬開始，地區行道樹常遭受毛毛蟲啃食，常見的食葉害蟲如黑角舞蛾 主要為害小葉欖仁）以及尺蠖（主要危害樟樹與竹柏）。一旦大量爆發，不但會將樹葉啃食殆盡，還會吐絲懸掛於空中，影響行人或騎士的安全。

目前，該所防治作業採用對人體無害的「蘇力菌」，這是一種昆蟲病原細菌，沾染蘇力菌的植栽被鱗翅目幼蟲取食之後，即被毛毛蟲體內的鹼性胃液溶解並釋放毒蛋白，導致昆蟲死亡。

鐘立偉強調，「蘇力菌」僅對鱗翅目幼蟲具有效果，對目標昆蟲以外的生物完全無傷害，不會因誤觸施藥後的植栽，而有中毒疑慮，請大家放心。

該所針對「蘇力菌」不喜日光照射，易受紫外線遭到破壞，日曬下3、4天即失去效用的藥性，將利用連日陰天，偶有毛毛雨的好時機進行噴灑作業。

(中時 )