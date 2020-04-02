大陸民航局副局長呂爾學上午在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前國際航班總量維持在每周不超過134班，這個航班計畫會視航空公司實際運行情況動態調整，例如本周航班計畫只有108班。大幅調減國際航班是為了有效阻斷境外輸入疫情，保留最低水準的航空量是為了保障海外公民、留學生的必要回國需求。

(旺報 )