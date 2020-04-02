大陸民航局：國際航班每週不超過134班 11:492020/04/02 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸民航局表示每周國際航班不超過134班。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸民航局副局長呂爾學上午在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前國際航班總量維持在每周不超過134班，這個航班計畫會視航空公司實際運行情況動態調整，例如本周航班計畫只有108班。大幅調減國際航班是為了有效阻斷境外輸入疫情，保留最低水準的航空量是為了保障海外公民、留學生的必要回國需求。 (旺報 ) #航班 #大陸 #國際 #航空 #計畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 航空業亟需救命錢 04:092020/03/29 專題周報 縣市健康促進計畫 竹縣獲優等 04:102020/03/29 地方新聞 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 八大行庫備500億 金援航空業 04:102020/03/30 財經要聞 紡織品整合行銷與商機開發計畫 15廠商入選 提升國際行銷能量 04:102020/03/30 投資理財 《國際油價》全球需求大減憂慮，國際原油連5周走低 10:172020/03/30 財經 「時中」染疫怎麼辦 衛福部次長：無法回答 13:542020/03/30 生活 廈門航空：取消所有兩岸航班至5月2日 20:212020/03/30 兩岸 《產業》自行車、體育用品展創新設計產品 虛擬展5月上線 11:252020/03/31 財經 一銀e-First智能理財 上線 04:102020/04/01 金融．稅務 兩岸熱門新聞 港專家：無症狀感染與免疫系統有關 - 兩岸 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 炒作ECFA 綠營賭上800億貿易順差 - 焦點新聞 - 旺報 美國擬加強對陸出口管制 美專家感嘆這樣說 - 兩岸 - 旺報 陸媒：香港青年祕魯宣傳港獨後因疫情受困 求助陸使館 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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