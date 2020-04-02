演員鄒承恩主演國產鬼片《粽邪》後，今年再度演出續作《馗降：粽邪2》，續集暫定8月上檔，但因受新冠疫情影響，上映時間存有變數，片方也鑒於目前時局低靡，請鄒錄製短片傳達正能量，他說自己最感謝第一線醫護人員，分享以前開刀住院時看見白衣天使的畫面。

鄒承恩說：「之前開刀在醫院裡，親眼見過護理人員辛苦的照顧病患，早過了換班的時間卻沒辦法下班、飯也沒按時吃，只是為了讓病人能充分的得到照顧，現在他們取消出國休假守護著家園，為了我們的生命持續奮鬥。」其實鄒的圈外老婆，在兩人愛的結晶誕生前就是一名護士，小朋友出生後才轉當全職媽咪，這也是鄒理解醫護人員辛苦的原因之一。

電影《馗降：粽邪2》保留前作主演班底鄒承恩和夏于喬，加上金馬影帝李康生、許安植、雷洪以及陳雪甄，卡司堅強，據知電影拍攝時更大舉封街，鄒透露：「規模、格局更勝前作。」

疫情間鄒承恩的新工作也受影響，他去年有跟大陸電影公司談好拍攝一部新片，原預計3月開拍，目前延到4月才啟動，因為他合約都簽了，4月勢必得要提早過去接受14天隔離，拍完回來還得再隔離14天。

(中時 )