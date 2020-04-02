疫情當前防疫優先，遵照政府指示避免非必要的出國，待在台灣以確保安全。如果想在假日安排個小旅行，拍出有異國感的美照，KLOOK在此精選10個台灣具有異國風情的景點，推薦給暫時無法出國的你，用具有異國感的夢幻美照緩解想飛的心情。

1. 台南「奇美博物館」- 白色歐風、希臘神話戶外造景

位於台南的奇美博物館是台灣最具特色的景點之一，白色歐風建築造景以及豐富的館藏，建築外觀以希臘神話故事為主題，彷彿置身於歐洲古典宮殿，而光是戶外園區就有許多拍照景點，除了最為知名的場景「阿波羅噴泉廣場」外，還有小天使許願池、奧林帕斯橋等，隨隨便便都能拍出具有歐洲風情的奇蹟美照；目前奇美博物館內還有影子魔幻特展，集結國內外15位當代藝術家的光影創作，在外面拍完照也不妨走入博物館內感受光影翻轉的魔幻氣氛。

台南奇美博物館的建築外觀以希臘神話故事為主題，頗具歐式風情。(KLOOK提供／黃慧雯台北傳真)

2. 屏東墾丁「鹿境梅花鹿生態園區」- 不必到奈良也能與小鹿斑比自拍

墾丁除了陽光和海水外，還能「一秒到奈良」！3個七年級生，源於對台灣的熱愛以及想要為這片土地貢獻一些心力，打造一個以鹿為主題的生態園區「鹿境」，園區內約有40隻梅花鹿輪流登場，旅客可在不同的時段拿到牧草、胡蘿蔔、地瓜或鹿米等來餵食牠們，感受與動物接觸的感動，還能與可愛的小鹿合照。

3. 苗栗泰安「烏嘎彥竹林」- 台版嵐山小竹林

身處在苗栗泰安的竹林秘境「烏嘎彥竹林」，在網路上頗負盛名，有著媲美日本京都嵐山的美景，層層交錯的竹林形成翠綠的天然隧道，就像走在嵐山的竹林間，感受與世隔絕的幽靜之美，暫時去不了京都的旅客可以到苗栗泰安的竹林秘境走走，順道還能去泰安湯悅溫泉會館，在露天風呂感受裊裊泉霧與山嵐繚繞，體驗濃濃的日式風情。

4. 花蓮「太魯閣國家公園」- 媲美美國優勝美地

洛杉磯時報的記者在一次探訪花東地區時，曾經讚嘆太魯閣國家公園就像富有熱帶氣息的優勝美地，同樣擁有花崗岩峭壁和壯麗景觀，引人入勝！太魯閣是國內外旅客來台灣必去的景點之一，廣闊的原始森林、豐富多元的生態環境，觸目所及皆是壁立千仞的峭壁、斷崖、峽谷，連綿曲折的山洞隧道，處處可感受到大自然造物的鬼斧神工。

5. 台南「頂頭額沙洲」- 拍出撒哈拉沙漠感

位於台南七股的頂頭額沙洲是由季風和地形所形成的沙丘，一眼望去是隨著風向而改變的不規則沙丘曲線，表面有因風形成的紋理，是近年台南熱門打卡的景點之一，有人直接稱這裡為台灣版的撒哈拉沙漠，赤著腳踩在灼熱的沙上，讓人真的有置身在撒哈拉沙漠的錯覺；如果在下午或黃昏時前來，整片沙洲起伏的線條會更加明顯，輕易就能拍出壯闊蒼涼的沙漠感。

台南頂頭額沙洲有台版撒哈拉沙漠的美稱。(KLOOK提供／圖片來源：IG @shelly_yang0807)

6. 「九族文化村」- 帶有巴塞隆納風情的「西班牙海岸」

耳熟能詳的九族文化村是大家小時候的回憶，也是每年賞櫻好的去處！2018年底九族文化村斥資上億花費6年打造的新園區「西班牙海岸」開幕，更吸引了眾多網美網紅們前去朝聖，不僅有歐式城堡可以拍好拍滿，在新園區裡面隨處可見著名建築師「安東尼．高第」獨特的馬賽克拼貼建築，充滿個人強烈色彩風格，仿佛像置身巴塞隆納奎爾公園裡。

台南九族文化村園內的歐洲花園建築令人眼睛一亮，彷彿置身異國。(KLOOK提供／圖片來源：IG @evieeii.21)

7. 澎湖「外垵漁港」- 一秒掉落希臘愛琴海的小漁村

位於澎湖西嶼南邊的外垵漁港，是月亮灣型的漁港，由於腹地空間較少，許多房舍傍海而建、自成一格，房屋層次交疊上去，遠眺便像極了希臘的聖托里尼；要拍到呈現月牙灣的外垵漁港，最好的位置是位於制高點的三仙塔，沿著石子路慢慢往上，俯瞰就能看到整個漁港在你面前展開；如果參加澎湖跳島行還能去七美島拍雙心石滬網美照，享受悠閒的海島度假風。

澎湖外垵漁港充滿異國浪漫情調。(KLOOK提供／圖片來源：IG @abibi223abibi233)

8. 台南「四草綠色隧道」- 體驗在亞馬遜河中航行的冒險感

被譽為台灣版亞馬遜河的四草綠色隧道位於台南安平的台江國家公園裡，在這裡可以戴斗笠搭乘竹筏，沿著河流穿越層層交疊的綠色隧道，翠綠的樹木倒影在河面上讓人彷彿身處在熱帶雨林；如果都到了安平，除了台江國家公園，不妨抽個半天時間到安平的老城區走走晃晃，參觀安平古堡以及海山館，感受歷史的痕跡與氛圍。

9. 基隆「正濱漁港」- 去不了威尼斯就來彩色小屋蹦迪吧

已經在網路上紅一陣子的正濱漁港彩色小屋，是基隆市政府推動的色彩計畫，把和平島正濱懷舊碼頭塗佈為五彩繽紛的彩色建築物，讓人驚艷十足，搭配港口停靠的船隻，彷彿就像來到了義大利威尼斯的彩色島，也成為基隆最夯的打卡景點之一，晚上還能順道去基隆廟口體驗在地美食，度過個滿足的假日。

正濱漁港彩色小屋是從去年夯到現在的基隆景點。(KLOOK提供／圖片來源：IG @toyuiki862)

10. 屏東「海洋生物博物館」- 感受像去沖繩美麗海水族館的浪漫氛圍

屏東墾丁海生館是全台灣規模最大的國立海洋生物博物館，也是米其林指南推薦必遊的海生館，館內魚類種類豐富，除了有海底隧道可以觀察繽紛亮眼的珊瑚礁，還能欣賞小白鯨、魟魚和企鵝，其中去年引進的梨形囊巨藻高達將近10公尺，壯觀的海藻林搭配深藍色的水族箱成為熱門的打卡點。

(中時電子報)