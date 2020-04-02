喧騰一時的北市信義區夜店殺警案，最高法院去年3月將主謀蕭叡鴻等57人，判處13年到2個月不等刑期確定並分批執行發監，但其中仍有11拒入監遭通緝。警方昨天（1日）深夜南下高雄，逮捕被判7個月的董紹堂，並押回台北地檢署發監執行，目前殺警案應該執行的嫌犯中，仍有10人未到案。

夜店殺警案共有68名被告，「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻9人高院更審中、1人死亡，其餘57人均判刑定讞。

本案發生於2014年9月13日凌晨，曾威豪、劉芯彤在SPARK夜店消費時，曾因酒醉與安管衝突，2人打電話給蕭抱怨，蕭為替2人出頭，透過「中山聯盟」、「中山好青年」群組，找來「四大司令」周譽騰、郭士均、萬少丞、許淳凱糾集70人趕到夜店，當時休假中的刑警薛貞國獲報到場處理，卻慘遭痛毆致死。

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(中時電子報)