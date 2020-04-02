清明節連續假期第1天，國道交通量較預期略低，也比去年同期減少17％，交通部高速公路局推測，有可能是天氣不好影響掃墓及短途出遊旅次，上午壅車範圍不大。但中午12點過後，等高乘載管制結束，可能會有一波車潮上路。

清明節4天連續假期，高公局預測今天會是國道最忙的一天，交通量預估為124百萬車公里，國道車流以南下為主且集中於白天，易壅塞路段包括國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰以及國5南港系統至坪林，行車時間是平時的4至5倍。

今早上午7時過後，國1南向湖口至竹北、國3關西至竹林、中投至霧峰等路段出現塞車，時速不到40公里，10時過後各路段已逐漸舒緩。國5方面，南向從清晨就有車潮，不過上午7時進行高乘載管制，9時後車流恢復順暢。

高公局預估，中午12時高乘載管制結束後，國道會再湧現一波車潮，直到下午2時紓解。國5則會比早上還要塞，塞到傍晚5、6時紓解。

(中時 )