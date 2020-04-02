蔡英文總統昨天宣佈捐贈一千萬片口罩給疫情嚴重國家，其中歐洲國家分得700萬片。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）代表歐盟公開推文感謝台灣捐贈560萬片外科口罩給歐盟及會員國，外交部對此表示歡迎與肯定。我國政府將持續與歐盟合作對抗新冠病毒，協助維護人民的健康，使疫情儘早結束。

外交部表示，新冠病毒已成為全球重大傳染病，需要全球團結一致共同應對，台灣與歐盟為理念價值夥伴，尤其歐盟一向支持我國參與WHO，現在歐盟遭受疫情嚴重影響的時候，我國政府及人民適時伸出援手，以實際行動支持歐盟，展現團結，不僅證明「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙」(Taiwan Can Help，and Taiwan is Helping)， 也應驗「團結更強大」（Stronger Together）的理念。台灣與歐盟等攜手抗疫，更能有效防堵武漢肺炎疫情的擴散。

外交部指出，台灣在此次全球防疫相關作為上，除捐贈防疫醫療物資外，也與歐盟及其相關會員國在快篩試劑、疫苗及藥品等研發及防疫經驗等面向進行分享與交流。 台灣期盼未來能與歐盟在防疫醫療物資的生產鏈上儘速展開合作、互通有無，以實際行動嘉惠雙邊人民。台灣深信，幫助別人，就是幫助自己，各國團結合作能促使疫情儘早結束。

(中時 )