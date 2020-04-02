行政院今天舉行臨時院會，正式通過紓特別條例修正案，政院並說明整體1兆500億紓困方案。政務委員龔明鑫表示，第2波方案特別針對就業，將以千億穩住192萬人就業，自營業者將協助100萬人，每人每月1萬元，可獲3個月補助。

蘇揆上午在臨時院會拍板通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，上限調整為2100億元。政院也就整體紓困提出說明。

主計長朱澤民說，特別預算原編列600億元，其中舉債300億元，移用前年度歲計賸餘300億，追加預算1500億，其中分配109年度舉債1000億元，110年度500億元，會完全符合公共債務法、財政紀律法規定。移緩濟急的1000億元，原規劃為400億元，再擴充1000億元，包括公務預算及非營業基金的移緩濟急，及公營事業及非營業基金增加投資及採購，另外，貸款協助原規劃3500億元，這次加碼3500億元，其中含央行的專案融資等項目，總財源1兆500億元，占109年度預計GDP的5.4％，若扣掉融資7000億元，所餘3500億元也占109年度名目GDP的1.8％。

蘇揆也說，整體1兆500億方案，最高奮鬥目標就是「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」。

龔明鑫表示，千億挺就業部分，其中經濟部服務及製造業協助66萬人，經費396億，交通部協助14萬人，經費84億，這些艱困企業將補助4成薪，另外遊覽車及計程車司機將補助12萬人，經費36億，補助自營業者協助 100萬人，經費300億，希望穩住192萬人就業，佔就業人數的16.67％。

龔明鑫表示，自營業者由於難以認定，將比照計程車業者補助，每人每月1萬元，為期3個月。

(中時 )