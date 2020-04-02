交通部日前宣佈1日起台鐵、高鐵、國道客運須全面配戴口罩，但不具強制性也無相關罰則，上路第一天亂象百出，對此新北市長侯友宜今受訪表示，仍有少部分民眾不願配戴口罩，呼籲中央依傳染病防制法訂定明確罰則，並依法正式公告，讓業者有個依據，此外建議14天口罩供應量提高到每人10片。

今是清明連假首日，侯友宜上午召開新冠疫情應變會議，並前往板橋客運站視察疏運狀況，他表示，今年搭乘大眾運輸人潮明顯減少，原以為會移轉到自駕，但自駕部分車流僅增加1成5，成長幅度也不大，可見今年返鄉人潮減少。

侯友宜受訪時表示，目前9成民眾均有配戴口罩搭乘大眾運輸，若有民眾不戴，業者僅能規勸，並無強制命令，呼籲中央應研議更具強制性的罰則，讓搭乘大眾運輸工具的乘客，百分之百戴上口罩。

至於新北市否會率中央提前規定？侯友宜說，他早在2個月前就不斷要求市民，密閉空間一定要配戴口罩，多數市民都很配合，針對少數不願配戴者，拜託中央依據傳染病防治法正式公告，同時建議口罩供應量提高至14天10個，滿足通勤族週一到週五的需求。

(中時 )