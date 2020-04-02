中天娛樂台明（3）日起將播出由崔振赫與宋昰昀主演的浪漫愛情喜劇《馬成的喜悅》，兩人在劇中浪漫相遇，卻因一場車禍而斷了聯繫，女主角在淪為二線女星後，不得不接拍各種KUSO網路影片討生活，一場在漁船上被迫「生吞活魚」的拍攝，讓宋昰昀事後嘔吐不已，談起宋昰昀敬業的表現，崔振赫受訪時曾表示：「看到她吐的時候，真的很不捨，心裡很難受。」

崔振赫近日參與綜藝節目《請給一頓飯》，在接受主持人姜虎東訪問時笑談，小時候父親是開養殖場的，「家裡放著四台冰箱，都是在冰魚，一進到家裡就可以聞到濃濃的魚腥味，讓我很不喜歡吃海鮮，有一回在家吃飯時，爸爸問我為什麼不吃魚，叫我要吃，結果我吃了一口馬上吐了，還因此被爸爸揍了一頓。」姜虎東搞笑問，那如果交到一個很愛吃海鮮的女朋友怎麼辦？崔振赫大笑說，「這個絕對不行，海鮮跟我，她要放棄一個！」接著自曝想談戀愛，希望另一半能趕緊出現，但希望是個「肉食派」的女人。

愛吃肉的崔振赫表示最喜歡媽媽煮的「豬肉泡菜鍋、豬肋排泡菜鍋」，在節目中準備大啖美食的崔振赫第一個動作是先去「洗手」，並表示自己是一個「很喜歡洗手的人」。明(3)日起《馬成的喜悅》請鎖定中天娛樂台，周一至周五晚間10時播出。

(中時 )