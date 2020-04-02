台南發生規模4.0地震 最大震度3級 11:472020/04/02 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今(2)日上午10:52台南新化發生規模4.0有感地震。(圖擷自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南地牛翻身！根據象局地震觀測，今(2)日上午10:52發生規模4.0有感地震，震央位於台南市南化區，地震深度為9公里，台南最大震度為3級，高雄和嘉義最大震度1級。 (中時電子報) #台南 #地震 #規模 #淺層 #新化 #南化 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小投信利多 鼓勵投信躍進 兩大鬆綁 04:102020/03/30 金融．稅務 雲林復建3部曲 重振草嶺觀光繁華 04:102020/03/30 地方新聞 陸規模以上工業企業 平均開工率98.6％ 11:352020/03/30 兩岸 全國規模最大海砂屋 延壽國宅I區都更案今開拆 12:002020/03/30 生活 大陸地震局推出疫期中小學生地震安全知識 20:392020/03/30 兩岸 四川石渠縣發生5.6級地震 震源深度10公里 23:192020/04/01 兩岸 藉台北法案玩台獨 引爆台海危機 04:092020/04/02 焦點新聞 台灣連10年 冠全球 04:092020/04/02 財經要聞 二階紓困 共1.05兆銀彈護台 04:092020/04/02 財經要聞 兆元紓困像擠牙膏 藍批騙人 04:102020/04/02 生活新聞 生活熱門新聞 來了！翁仁賢遭槍決廢死聯盟現身 250字狂酸蔡政府 - 生活 快篩優勢不見了 台灣只能做口罩？生醫教授哀嘆… - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 感動！台灣捐國際1千萬口罩 台大醫曝下場 - 生活 宅神真的爆炸了！837字重批林坤源：根本國賊 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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