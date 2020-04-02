作為香港目前擁有最多5G頻譜的本地電信商，中國移動香港3月31日宣布，其致力建構的5G網路將於4月1日凌晨在全港啟動，為各行各業帶來優質網路體驗。

《新華社》報導，首階段推出的5G網路範圍覆蓋全港各區，其中中西區、灣仔及銅鑼灣室外覆蓋率達90％以上，5G覆蓋還延伸至香港各主流基礎設施、地標及商場，包括香港國際機場、香港會展中心、海港城等。

3月31日，中國移動香港在其中環旗艦店，以VR技術、8K分辨率即時進行啟動儀式直播和應用示範。經過測試，當日5G網路延遲低於10ms、下載速度超過1Gbps、上載速度達130Mbps以上。而2012年其在香港推出的4G LTE移動數據服務，當時最高下載速度為100Mbps、最高上載速度為35Mbps。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，這些數據足以證明中國移動香港的5G網路更能滿足客戶需求，大眾用戶使用習慣的改變，以及商業用戶對物聯網的普及應用，都使對上載數據的需求不斷增加。

(旺報 )