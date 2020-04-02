台中市29局處首長不論正在辦公室、家中或視察掃墓公車路上，從各處同步上線共同討論防疫應變機制。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

因應新冠肺炎嚴峻疫情，台中市長盧秀燕2日一早臨時召開「台中市全民防疫整備及演練」視訊會議，29局處首長不論正在辦公室、家中或視察掃墓公車路上，從各處同步上線共同討論防疫應變機制。盧秀燕說，視訊會議是國際趨勢也是防疫關鍵；不受地方限制各首長堅守崗位，緊急動員討論疫情狀況。

盧秀燕指出，防疫沒有假期，清明連假掃墓、外出民眾增加，進入公共場域民眾也會增加，更要提高警覺加強防疫工作；尤其全球疫情緊繃，市府防疫措施持續滾動式檢討，今日臨時召開防疫視訊會議，測試29局處首長緊急動員能量，打破限制。

盧秀燕說，因應疫情發展，未來可能走到居家辦公的1天，線上設備科技讓辦公不受侷限，不論家中、車上或是執行公務中都可立即開會進行決策，希望大家打破傳統觀念，也是今日重要開會原因；感謝局處長各司其職監守崗位，經過不斷準備、不斷演練，相信對接下來嚴防疫情會有幫助。

民政局長吳世瑋今日臨時召開視訊會議時，他正在前往太平區視察掃墓情形的路上，立即在線上會議報告現況；交通局長葉昭甫說明連假交通疏運狀況，他強調會持續宣導搭乘公車乘客需全程載口罩，業者也都願意配合。

衛生局長曾梓展正在掃墓中也立即上線。他指出在防疫物資方面，衛生局已爭取提升防疫物資調撥量、優先提供第一線醫護人員使用；慢性病患者用藥，則建議中央健保署放寬「慢性病連續處方箋」有效期限，或開放視訊診療，讓慢性病患者減少出入醫院次數，降低感染風險。

根據中央氣象局預報，今起鋒面通過台灣，各縣市降雨增加！盧秀燕線上關心防災整備情況。建設局長陳大田說，各搶災單位及相關災修廠商加強整備，並全面檢測各車行地下道機電設備、警示設施及抽水設備，落實地下道封閉標準作業程序機制，防範災情發生。

盧秀燕強調，台中市目前有6000多位民眾居家檢疫或隔離，中央已開放視訊問診，目前執行沒有問題；因應疫情嚴竣，衛生局建議中央針對一般民眾開放視訊問診，減少民眾外出，進出醫療院所的危險。

(中時 )