防移工成防疫破口，桃園3移工舞廳宣布暫停營業。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

防移工成防疫破口，桃園3移工舞廳宣布暫停營業。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

防移工成防疫破口，桃園3移工舞廳宣布暫停營業。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎全球大流行，為避免移工成防疫破口，桃園警分局1日勸說轄內移工聚集的餐廳、舞廳共體時艱，其中全桃園最大、可容納800餘人的「48街舞廳」，以及新越興娛樂公司和寬俗公司，都宣布3月23日起至4月11日止自主歇業，並積極進行店內消毒工作。

桃園警察分局為防制各國籍移工利用清明節四天連假，呼朋引伴到移工舞廳聚會，從而引發群聚感染的疑慮，1日下午先邀集市政府經發局、衛生局及勞動局等局處，以及轄內3家移工舞廳業者共同至武陵派出所進行疫情宣導及研商防疫措施。

衛生機關說明當前疫情狀況，強調移工群聚消費恐成為肺炎病毒傳染途徑，副分局長曾瑛峻請業者考量自身利益及顧客的健康，配合政府防疫政策延長停業時間，新越興娛樂有限公司、四八街舞廳有限公司及寬俗有限公司3位負責人經過討論，決定全力配合防疫工作，拒絕成為防疫破口，暫定自3月23日起至4月11日止自主歇業，並積極進行店內消毒工作。

武陵所長林武傑晚間率員前往各店家查訪均已無營業情事，業者表示經警方勸導決定自主歇業，已於店門口張貼停業啟示，並在網站公告停業消息，分局長黃炳訓對於業者不計本身利益，配合當前防疫政策自主停業，表達由衷感謝之意，並表示連假期間，警方將持續編排勤務至各營業場所加強臨檢、盤查，嚴格查察違反防疫相關規定之情事，杜絕所有疫病傳染途徑，希望所有民眾都可以共體時艱，一同來防制肺炎疫情。

桃園市長鄭文燦表示，新冠肺炎疫情仍持續升溫，世界各國均戒慎恐懼全力防制疫情蔓延，呼籲業者於防疫期間，可以配合縮短營業時間或自主停業，以保護自己也是保護別人，一同來對抗疫病。

(中時 )