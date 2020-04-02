時代力量立委邱顯智今日深夜於臉書發文指出，貪汙3億的法官胡景彬等許多權貴犯罪者，都在利用外役監制度逍遙，除了享受假期還能以一天抵兩天的刑期縮減，未來將提案觸犯《貪污治罪條例》或重大經濟犯罪者，不得遴選至外役監。

邱顯智指出，利用職權貪汙3億的前台中高分院法官胡景彬，國民黨前行政院秘書長林益世「3、3、23」共8300索賄案遭判財產來源不明罪、及頂新混油案遭判刑的魏應充，目前都到了外役監。

據了解，外役監就是在監獄外服刑，不但沒有圍牆，管理也屬於低限度，受刑人享有周休二日，國定假日還可返家探親，且舍房如同一般民宅，家人也可前往探親，甚至還有家人與受刑人同住的專門房。而受刑人的工作就是種水果、養雞。

邱顯智表示，外役監的「外役監遴選資格」叫做「有悛悔實據」，用白話文說，就是要看受刑人是否誠心悔改。但應該改為「有具體事實足認已承認犯行並誠心悔過」，才更明確、更好審查。

(中時 )