葉姓證券交易商與郭姓骨董商2016年底參加拍賣會後，在郭男的住處共同將女友人灌醉，輪流性侵得逞，事後辯稱3人很自然玩在一起，士林地院審結，依郭住處監視器畫面，認為2人無視被害女子明確拒絕，依共同強制性交罪，各判處有期徒刑10年，可上訴。

起訴指，葉男受郭男邀約參加骨董拍賣會，並與郭男帶來的女伴同桌，12月26日晚間8點多後，3人共赴高級餐廳舉辦慶功宴，又轉往安和路的Pub飲酒，2男輪流劃拳灌酒，還混合香檳、烈酒，直至凌晨3點，女子已不勝酒力，全身癱軟被攙扶上計程車，載往郭男住處。

葉、郭2人都辯稱，過程中沒有用力壓制，親密動作很自然，女子完全享受其中，事後，檢察官2次不起訴，女子更開價臺幣500萬，顯然是為錢興訟。

但正巧案發地有安裝偵測物體移動就自動啟動的監視器，合議庭勘驗畫面，2男有壓住女子手腳，女子更稱，有表達「不要」、「要回家」、「帶我回家」。案發後葉男傳Line訊息道歉「請妳別把事情鬧大好嗎？我求求妳了！」合議庭認為，若女子是勒索要錢，葉應立刻反駁。

判決指，案發地是中山北路半山腰，附近交通不便，當時女子又正處酒醉狀態，無法期待受侵害後，仍具備自行離去及脫困的能力。合議庭更囑託精神鑑定人，了解被害女子案發後反應，駁回辯護人所稱，被害人並非純潔無辜，事後未驚慌報警，未表現出厭惡加害人的事實。

合議庭認為2人酒後為了滿足一己私慾，濫用被害女子對葉的信任，女子至今仍持續到精神科就診，且2人犯後始終否認犯行，飾詞狡辯，犯2次強制性交犯行，至今未與被害人達成和解，葉、郭分別判刑10年。

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(中時 )