新冠肺炎疫情衝擊，民眾消費已出現緊縮，行政院長蘇貞昌今天宣布大幅加碼酷碰券、振興抵用券預算規模高達180億元，其中，酷碰券規模逾百億元，振興抵用券規模約70億元，藉此刺激內需，帶動民眾外出消費。不過，經濟部原本預訂4月底推出的酷碰券可能延後，經濟部長沈榮津表示，將視疫情發展狀況決定推出時機。

經濟部規劃酷碰券將以行動支付為主，搭配敬老卡回饋，行動支付消費優惠25％，即打七五折，每人每月優惠上限1,000元，主要目的是銜接振興抵用券，計畫先執行三個月。

酷碰券大致參考去年和行動支付業者合作的「你消費．我回饋」活動，若每個行動支付使用者每月都在適用通路消費滿4,000元，打七五折就是每月優惠1,000元，三個月累積可回饋3,000元。行政院擔心老人家不會使用行動支付，因此納入悠遊卡的敬老卡回饋。經濟部去年合作的四大行動支付業者分別為台灣Pay、街口支付、LINE Pay一卡通、Pi 拍錢包等。

振興抵用券行政院原本匡列23億元預算，但內需型服務業者大喊不夠，因此，含文化部預算在內，大幅加碼至70億規模。振興抵用券將隨住宿發放，每房800元，用於餐飲、商圈、夜市和藝文消費四領域各200元，全台皆可使用，不限區消費。此外，也將推出不綁住宿的振興消費券，以擴大消費力道。

振興抵用券分成四類，其中夜市、市場與觀光工廠為一類，另三類分別為商圈、餐廳、藝文活動，將俟疫情緩和後再推出。

(工商 )