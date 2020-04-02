陸股早盤開低走高 深成指午間收漲0.53％ 11:502020/04/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數開低走高，截至午間收盤，滬指報2,743.64點，漲0.33％，深成指報10,004.25點，漲0.53％，創業板指報1，882.72點，漲0.96％；北向資金半日淨流入逾人民幣20億元。 從盤面上看，半導體、積體電路、氮化鎵、數據中心等科技類股活躍，石墨烯板塊盤中異動拉升，玉米、大豆、農業種植、養殖業等類股跌幅居前。 (工商 ) #陸股 #開低走高 #午間 #早盤 #收漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 放眼中長期 卡位陸股基金 04:102020/03/30 投資理財 台股早盤跌200點 財長：國安基金隨時待命進場 09:442020/03/30 財經 《台北股市》盤中焦點股：三商、燦星旅、高端疫苗、強生、雃博、宏碁 10:172020/03/30 財經 台股早盤跌逾280點 財長：國安基金隨時「stand by」 11:232020/03/30 財經 陸股30日午盤 深市跌近3％ 12:012020/03/30 財經 《日股》疫情升高＋全球封鎖 日經指數早盤跌3.23％ 12:162020/03/30 財經 陸股今日開紅盤 半導體、金融股大漲 09:442020/03/31 兩岸 《台北股市》盤中焦點股：味全、華泰、王品、技嘉、潤泰新、研勤 10:172020/03/31 財經 去年虧損大幅減少 愛地雅早盤漲停 11:402020/03/31 財經 《台北股市》盤中焦點股：富邦媒、三發、矽瑪、傳奇、潤泰新、健喬 10:172020/04/01 財經 財經熱門新聞 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 不只沙俄大戰！油價又遭殺 背後兇手抓到了 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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