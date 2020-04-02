陸股三大指數開低走高，截至午間收盤，滬指報2,743.64點，漲0.33％，深成指報10,004.25點，漲0.53％，創業板指報1，882.72點，漲0.96％；北向資金半日淨流入逾人民幣20億元。

從盤面上看，半導體、積體電路、氮化鎵、數據中心等科技類股活躍，石墨烯板塊盤中異動拉升，玉米、大豆、農業種植、養殖業等類股跌幅居前。

(工商 )

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