行政院長蘇貞昌今天親上火線召開記者會，說明紓困方案，是否要扮演「經濟的陳時中」，備受矚目。蘇揆表示，「紓困也有紓困的陳時中」，要求政委龔明鑫及各部會首長，每天出來召開記者會向社會報告，紓困也要最快速，公開透明相關資訊。

蘇貞昌說，當疫情不明，政府超前部署，目前疫情仍在對抗，希望圍堵並減災，但同受疫情影響衝擊的是各產業及國人，因此如何紓困如何振興，他帶領團隊增加預算，走出困境。

他指出，過去三個月來，疫情指揮中心指揮官陳時中每天做很好，以最快速、最透明、最權威、最誠實，向社會報告，備受各界肯定。

蘇揆說，紓困怎麼辦，涉及層面更廣，每個人都有關心面向，要求各部會讓各界了解。「紓困也有紓困的陳時中」，要求政委龔明鑫及各部會首長，每天要出來召開記者會向社會報告，聽取社會的指教，公開透明化，希望不但防疫做得好，紓困也要做得好，關關難過關關過，大家平安。

(工商 )