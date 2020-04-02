109大學個人申請第一階段篩選結果公布，新北市私立竹林高級中學共計533人次通過。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

109大學個人申請第一階段篩選結果公布，新北市私立竹林高級中學共計533人次通過，其中390人申請國立大學，182人次通過，通過率高達47％，而4位同學申請6學系全部通過，榮登竹林「六冠王」寶座。

檢視四位「六冠王」申請的校系，皆很有個人特色及社會氛圍的一致性，其中，兩位同學申請的全是醫學、藥學、物理治療、護理相關科系；一位申請的是和族群融合及文化相關科系；最後一位則是申請和語文、國際事務相關科系。這顯示著學子們在竹林校園的薰陶下，不僅為自己帶來亮眼的成績，也關心社會議題、造福人群、族群融合與走向國際。

林同學從小受到家中長輩於國外行醫、義診的影響，很早就立下志願要從事醫學相關的工作，熱心助人的她，也是竹林中學科展團成員，曾代表學校參加新北市的實驗競賽，從中學習到耐挫力及更嚴謹的實驗態度。學測放榜後，常利用周末休閒的時間，協助學弟妹科展製作，並幫忙聽報告，經驗傳承給仍在科展路上努力的後輩們。

李同學是位細心又關心他人的大男孩，曾任班長、品德楷模的他，很喜歡與人相處的感覺，所以想要在護理領域中，發展個人的特質及長才。近日因新冠肺炎影響，兩位同學都擔憂著疫情，並在心中立下志願，希望成為第二個衛福部長，不僅造福人群，也為社會帶來穩定的感覺。

而申請和族群融合及文化相關科系的劉同學，則是一位笑臉迎人的女孩，她心情沉重地說，近日整個世界很緊張，有些人因確診、或皮膚顏色的不同，而受到不友善的對待，希望能盡一己的力量，讓族群與世界更為融洽。而申請語文及國際事務相關科系的黃同學，文筆非常好，喜歡塗鴉，未來希望可以從事翻譯的工作，翻譯可以接觸到世界上不一樣的語言及領域，她希望自己有國際觀的未來。

四位同學在接受採訪時，紛紛表示在竹林就學期間，非常感謝曾教導過他們的導師及任課老師，而竹林中學顏麗珠校長在昨日朝會致詞時，也同樣的表達了對全校師長們的感謝，因為有老師們的陪伴與用心，才能有快樂成長與充實學習的學生。語文培植、科學養成是竹林中學兩大課程主軸，再向外延伸相關議題，因此可以培育出許多具有國際觀、人文素養、及很有邏輯性的優秀學子。恭喜六冠王，也期許所有竹林學子都有一個美好而屬於自己的未來。

(中時 )