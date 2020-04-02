日本山梨縣一名未滿1歲女嬰3月31日心肺機能停止，被送往山梨大學附屬醫院急救，經病毒檢測確診為新冠肺炎，目前情況不樂觀，仍在集中治療室觀察中。目前有接觸到這名女嬰的醫護人員，必須進行居居家隔離。

《產經新聞》報導，院方1日在記者會上表示，女嬰心肺機能突然停止，被送往醫院後，緊急插管治療，經胸部CT（電腦斷層掃描）檢查後發現，肺部出現輕微肺炎症狀，懷疑感染新冠肺炎，並進行2次病毒篩檢，結果皆呈陽性反應。

院方表示，女嬰雖感染新冠肺炎，但症狀輕微，推斷應該不是造成女嬰病況加劇的原因。而女嬰父母也接受病毒檢測，兩人均為陰性，目前感染途徑還有待釐清。

院方不知道女嬰有感染新冠肺炎清況下，在搬運過程中醫護人員沒有穿著防護裝備，因此目前跟女嬰接觸的44人已進行自主隔離觀察，院方也下令接觸者2周內不得到院上班。

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(中時電子報)