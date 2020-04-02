好消息！國衛院與國防醫學院團隊近期合作研發快篩試劑，初步發現有效，可在10到15分鐘內測出病毒，下周將開始招商，著手進行試量產。經活體檢驗測試後，未來有望協助臨床醫師發現疑似患者時，及早規劃隔離治療，避免疑似病人趴趴走，再進一步安排精準度高的PCR檢驗，確定是否染疫，何時能用在臨床上尚未確認。

國衛院先前與國防醫學院預防醫學研究所合作，共同研發新冠病毒快篩試劑。國衛院副院長司徒惠康表示，約在一個月前，國衛院透過疾管署取得新冠病毒，初步發現該快篩試劑可測試活體新冠病毒，8日將召開說明會進行招商，安排試量產。

司徒惠康表示，這1、2周內，國衛院將進一步測試該試劑對於其他冠狀病毒是否具有交叉辨識，確認該試劑是否具有專一性。另一方面，也將透過鼻腔黏膜擦拭的檢體進行驗證，判斷試劑的準確度。至於何時能使用在臨床上，則仍待評估。

新冠病毒的快篩試劑準確度PCR，但卻是臨床上發現疑似病例時，判斷是否需隔離的關鍵。司徒惠康表示，從公共衛生、流行病學的角度來看，試劑的專一性夠，就能協助醫師提早規劃治療方式，避免有風險的病人趴趴走。他強調，快篩試劑不能取代PCR檢驗，是否確診，仍需由PCR檢驗才能確認。

至於進口的快篩試劑，食藥署醫粧組研究員王兆儀表示，近期又有2款大陸製造的抗體檢測試劑通過專案進口的核准，主要用於PCR檢驗偽陰性時的再度確認，藉此判斷一個人是否曾經染疫。目前仍有30、40家業者向食藥署申請專案進口，包括大陸、美國、英國等，仍待食藥署進一步核准。

(中時 )