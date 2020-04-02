大陸民航局副局長呂爾學2日上午在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，根據國務院聯防聯控機制的統一部署，2日正式啟動了飛往英國的臨時航班任務。第一個航班已經於2日上午9：30從上海浦東機場起飛，晚間將抵達倫敦，預計接回約180名留學生。

(旺報 )