大陸民航局：赴英接留學生首班機已起飛 12:132020/04/02 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸啟動赴英國接回留學生班機，圖中非新聞相關飛機。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸民航局副局長呂爾學2日上午在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，根據國務院聯防聯控機制的統一部署，2日正式啟動了飛往英國的臨時航班任務。第一個航班已經於2日上午9：30從上海浦東機場起飛，晚間將抵達倫敦，預計接回約180名留學生。 (旺報 ) #大陸 #國務院 #機制 #航班 #起飛 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美關係回不去 美緊追疫責 04:092020/03/29 話題觀察 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 南航國內客運航班 運營逐步恢復 09:572020/03/30 兩岸 陸央行降息20bp 預計4月1年期LPR將跟進調降 09:312020/03/31 兩岸 創新高！亞泥去年獲利174.59億元 EPS5.56元 16:202020/03/31 財經 疫情傷經濟 振衰首需擴內需 04:092020/04/01 焦點新聞 人幣資產看旺 將成新型避險資產 04:092020/04/01 焦點新聞 美卿竭盡全力助台 參加世衛大會 04:102020/04/01 國際大事 陸製造業3月PMI大反彈 4月恐再跌 04:102020/04/01 兩岸要聞 蓬佩奧證實：美首位外交官染新冠肺炎不治 10:342020/04/01 國際 兩岸熱門新聞 港專家：無症狀感染與免疫系統有關 - 兩岸 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 炒作ECFA 綠營賭上800億貿易順差 - 焦點新聞 - 旺報 美國擬加強對陸出口管制 美專家感嘆這樣說 - 兩岸 - 旺報 陸媒：香港青年祕魯宣傳港獨後因疫情受困 求助陸使館 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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