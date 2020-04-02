新冠病毒襲捲全球，確診病例攀升速度仍未減緩，至今已有根據霍普金斯大學全球疫情地圖顯示，全球累計新冠病毒確診病例已超過90萬、並造成45497死。對此，世界衛生組織秘書長譚德塞表示，對於新冠病毒快速在全球散播感都憂心，並透露數日之內全球確診數將突破1百萬人，死亡人數也會升至5萬大關。

據路透社報導，疫情自爆發以來已進入第4個月，除了對全球病毒傳播速度之快備感憂慮之外，並表示過去5週已擴散至全球205個國家及地區，全世界幾乎難有國家倖免，加上過去一星期的死亡人數翻倍成長，「未來數日內將看到100萬確診病例和5萬死亡病例」。

譚德塞表示，儘管非洲、中南美洲目前通報數字相對要低，但新冠病毒疾病有可能在這些地區產生重大社會、經濟和政治影響，並呼籲聯合國底下的世界銀行與國際貨幣基金能夠對發展中國給予債務減免。他進一步指出，基於本能，許多發展中國家正努力實施社會福利計畫以減輕疫情衝擊，但對這些國家而言，債務減免是必要的，讓它們得以照顧其人民並避免經濟崩潰。

報導指出，疫情起源地大陸的確診數與死亡病例，目前已被美歐等國家超越，其中美國已突破20萬人大關，其次是義大利、西班牙、德國、法國、伊朗以及英國。

(中時電子報)