中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，若無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，業主應停止營業；新北市長侯友宜今受訪表示，這對很多餐飲業、娛樂業者而言，要做到百分百非常困難，相信中央也有掌握到狀況，第一部分只能規勸，若疫情邁向更高峰，就該嚴格規定、不用客氣。

侯友宜今上午前往板橋客運站視察，沿途關心板橋車站地下室餐飲業者防疫狀況，多數業者雖有採梅花座間隔距離，或規劃排隊動線，但多數仍難達到中央規定1.5公尺的社交距離。

媒體問及，是否建議加強裁罰，或是乾脆呼籲娛樂場所暫時關閉？侯友宜表示，要保持1.5公尺的社交距離，對很多餐廳業者、娛樂業者非常痛苦也非常困難，他剛經過板橋車站美食街，餐飲區範圍很小，業者只能自立自強，拉大座椅範圍，但要做到百分百維持很困難。

侯友宜指出，相信中央也掌握到狀況，第一部分先採軟性勸導，未來視疫情發展再調整，若疫情紓緩就算了，若疫情邁向更高峰，那就該嚴格規定、不用客氣，但也應該提出紓困、補貼方案，彌補業者經營的損失。

(中時 )