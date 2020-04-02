台中市西屯、太平區2處民宅昨日接連發生火警，太平警方不排除西屯區縱火後失蹤的何姓嫌疑人所為，警方進一步追查發現，何姓嫌疑人疑為新高路女屋主沈姓死者已故丈夫的兒時玩伴！沈女的張姓兒子向警方表示，媽媽在市場賣冰，生活很單純，何偶爾到家裡走動，稱呼他叔叔，是父親生前的死黨，不認為媽媽跟何有男女感情牽扯。

據悉，60歲沈姓女死者，因10年前丈夫病逝，1人獨自撫養1對兒女成長，平日在市場賣枝仔冰，生活清苦，長子大學畢業後到火鍋店打工幫助家計，當天民宅發生火警，其兒子剛好上大夜班，第一時間接獲警方通知，趕回家裡，知道媽媽命喪火場、相當焦急、一度想衝進屋內救人，被警消阻擋。

根據了解，64歲何姓嫌疑人家住西屯區，當天因故與家人生口角，一時氣憤涉嫌在家中縱火後逃出家門，造成屋主哥哥一家人逃出，其中2人受傷；事後疑獨自搭計程車，出現在太平區新高路口；警方表示，因火災命案現場屍體焦黑碳化嚴重，難分辨身分，必須透過DNA鑑定結果出爐，才能真相大白。

據悉，何姓嫌疑人單身未婚，幾年前因輕微中風，單側肢體無力，目前無業在家；太平警分局偵查隊長陳俊彥表示，西屯區縱火案何姓男子身分已掌握，但太平縱火案死者身分仍待查證；因何姓嫌疑人事發後行蹤不明，其行動電話收訊正常但一直沒人接；第六、太平警分局已報請檢察官偵辦，展開進一步調查，以釐清2起連續縱火案件。

(中時 )