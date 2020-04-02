美國航空母艦「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）近百船員感染新冠肺炎，艦長克勞齊上校致函上級的4頁求救信內容日前曝光，外界譁然，美國海軍代理部長莫德里昨（1）日表示，不清楚是誰曝光信件內容，透露如果是艦長本人外洩，不排除對他祭出懲處。

美國航空母艦「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）近百名船員感染新冠肺炎，艦長向美國海軍求救。

美媒先前披露，停靠關島的美國航母「羅斯福」號傳出上百名、甚至高達200名船員感染新冠肺炎，艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）致函海軍的求救信函也曝光，長達4頁的信件內容描述船上的慘淡情況，呼籲海軍讓船員下船隔離。

目前整起事件的最新進展是，船上有93人新冠病毒檢測結果呈現陽性，美國海軍已經同意讓船員分批撤離，其中有約1,000名海軍已經下船，未來幾天內，下船人數將增加至2,700人。

不過艦長的求援信被曝光，恐已違反軍紀，美國海軍不排除對洩漏信件內容的人祭出懲處。路透社報導，海軍代理部長莫德里昨日在記者會上數度被問及，艦長克勞齊上校會否被懲處，莫德里回應不清楚誰將信件內容洩漏給媒體，這個行為已經違反了軍隊秩序及紀律，如果是艦長所為，那他必須對此負責。

不過莫德里也強調，艦長寫信向上級求援、表達擔憂的舉動，絕對不會遭到報復。

另外據《國會山莊報》（The Hill）報導，莫德里在記者會上表示，對於克勞齊上校批評海軍不重視「羅斯福」號水手的說詞感到失望，批評這不是事實，稱海軍希望船員健康、安全，也需要「羅斯福」號繼續運作，更表示不認同艦長說艦上只需要10%船員留守的說法。

路透指出，美國海軍因應「羅斯福」號疫情的速度令艦上船員相當沮喪，一名匿名水手抱怨，「為什麼看起來像是我們的指揮官在向海軍拜託照顧我們，但是上面卻無法迅速制定好計畫？」

(中時電子報)