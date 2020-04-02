民進黨立委鄭運鵬今日接受媒體訪問表示，過去台灣支援國際友邦，常遇到給錢對方還不收的困境，這次因新冠肺炎，台灣產的口罩成為各國急需的物資，建議可以加開生產線，長期支援友邦。

鄭運鵬指出，雖然援助口罩不一定能換到邦交國，但可以讓數以億計的外國人知道台灣，可以讓世界用正面的觀點認識台灣，在國際組織上，為台灣發聲的國際友邦，講話會更有力量。

鄭運鵬針對美國福斯電視台主播批評WHO打壓台灣加入回應，WHO最大問題是好像只有中國一個會員國，所以才會讓全世界質疑，而台灣防疫能量已經可以支援國際，相信未來要求讓台灣加入WHO及國際民航組織的壓力會更強大。

鄭運鵬說，因為近日傳出感染新冠肺炎的觀光局主秘，曾到立院開會，因此許多人擔心立院是否會傳染，甚至有人建議停會兩周。但立法院長游錫堃已指示，會利用近日的4天連假做院區消毒，再觀察有無狀況發生，暫時沒有停會的打算。

(中時 )