武漢包機與上海定點航班順利載回975名滯鄂台人，但目前還有400多人因交通因素無法返台。湖北台灣同胞返台救援會長徐正文2日轉達隔離中的原滯留湖北台人心聲，「希望政府能促成第四次包機，讓滯其他人盡快回台」。徐正文強調，由於路途遙遠無法趕去上海，現在統計還有約2個孕婦、50名小孩學生滯留當地，希望能快點回家。

徐正文說，希望在不造成政府防疫漏洞及國人負擔下，促成第四次武漢包機或是取消註記，當然非常感謝政府採取變通「類包機」接他們回家，不過目前仍有許多台人因路途太遙遠，無法趕去上海類包機的。

搭乘3月30日上海「類包機」返台的小女孩表示：「蔡總統你好，我們一家人歷經千辛萬苦，做了12個小時從湖北到達上海，終於3月30日回到台灣，目前還有400多位台灣人滯留在湖北，其中有一位兩歲的小朋友患有心臟病，兩位孕婦和50多位學生急需回來，懇請政府盡快安排下一批武漢包機接他們來，我們回家了，他們也想要回家請大家不要忘記他們」。

許多順利返台的小朋友也表示，「我們已經回台灣了，再過幾天我就可議去上學的，我希望還在湖北的小孩和大人都能快快回來」；「蔡總統好、蘇院長好、陳時中部長好，你們辛苦了，非常感謝你們接我們回家，我們回來了，也希望他們能夠回家，謝謝！」

一位滯留湖北的兩歲女童透過影片說：「蔡總統你好，我有心臟病，我想回台灣」。據了解，女童的母親帶著兩個小朋友，無法順利從湖北到上海，導致無法搭上「類包機」返台。

(中時 )