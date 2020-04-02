行政院長蘇貞昌上午在臨時院會正式宣布，已責成政務委員龔明鑫及各部會首長天天對外說明紓困，防疫有陳時中，紓困也要有紓困的陳時中。

蘇揆在院會強調，整體1兆500億方案，最高奮鬥目標就是「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」。

蘇揆也說，當疫情不明時政府超前部署，現在疫情還在對抗希望達到圍堵減災，過去3個月來，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中做的很好，每天向大家報告。所以大家可以看到最快速、最透明、最權威、同時最誠實的報告，陳時中做的很好。

蘇揆話鋒一轉，紓困要怎麼做，牽涉的面更廣，每個人都關心紓困，他也特別責成相關部會都要盡量讓民眾知道，並且要求紓困也有紓困的陳時中，政務委員龔明鑫及相關部會首長每天要出來向大家報告，紓困要怎麼做。每天聽指教跟回答。希望防疫做的好、紓困也要做的好，振興也要做的好，希望關關難過關關過，台灣能平安。

(中時 )