2005年自東方衛視《我型我秀》獲得總冠軍進入演藝圈，劉維在出道滿15年之際，推出首張專輯《小小星球》，除了10首歌曲外，更加碼收錄4首音樂概念演奏，希望藉由不同形式的音樂形式，感受他的音樂魅力。劉維也感性表示：「因為畢竟我也不知道這是我的第一張，會不會也是我的最後一張，我不想留下遺憾。」

出道15年，劉維首次出「輯」發片，收錄了14首作品，他透露因為「14」這個數字具有特殊意義，代表著人生中的一段旅程，也是他音樂夢想的起點。專輯邀請到眾多華語樂壇重量級音樂人參與創作，曲風多元又豐富，充斥著抒情、搖滾、民謠、復古舞曲、歷經滄桑的情歌、華麗的音樂劇等，每首作品都充滿著豐富的生命力。

日前〈小小星球〉MV上線，許多圈內好友薛之謙、汪蘇瀧、謝娜、范冰冰、范丞丞、Angelababy、歐陽娜娜都幫忙轉發及支持，希望可以幫忙替劉維的〈小小星球〉注入遠行的能量。

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(中時電子報)