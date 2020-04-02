◎北市亂丟口罩罰3600 檢舉還有錢拿

新冠肺炎擴散，人人瘋搶口罩，但卻有許多沒公德心的民眾，隨地亂扔口罩，北市環保局2日祭出鐵腕政策，即日起凡違規亂丟口罩者，第一次查獲的罰鍰將由原本1200元提高至3600元，再犯者最重可處罰6000元及環境講習，並鼓勵民眾檢舉，檢舉人可收到實罰的30％罰鍰當作獎金，呼籲市民配合防疫，口罩勿任意丟棄。

◎富山護魚區 舒心養肺好所在

台東縣富山居民20多年前主動發起漁業資源保育，現在已有完備的巡守隊組織，加上訂定法規後，讓更多人認識海洋採捕概念，如今除了是是東海岸必到景點外，更是海洋保育的生態教室，更值此疫情嚴峻之際，在富山海岸品嘗咖啡，欣賞山海美景，正是舒心養肺的好地方。

◎土黏香大師摘發明獎 跨界寫傳奇

戲偶大師徐智雄可比手下捏製的偶像還傳奇，50歲因病休養發奇想，發明創意逃生梯，摘下多座世界發明獎，奇想大師也是道地的薪傳推手，不負身背三代工藝世家之名，將土黏香布袋戲改良DIY童玩，賦予新生命，他的跨界遊走，讓文化餘韻留香。

◎油桐花開 來去梅嶺賞4月雪

台南市楠西區梅嶺風景區不僅是賞梅花、賞螢勝地，近年清明節前後的油桐花季，也吸引不少遊客來賞「4月雪」，此時正值梅子採收期，遊客郊遊踏青賞花兼採梅、買梅，滿載而歸。

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(中時電子報)