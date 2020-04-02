嫌犯還將藍寶石藏在海岸線廢棄的防空洞中。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

嫌犯遭移送。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

200多顆藍寶石遭竊。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台灣藍寶(藍玉髓) 是東部海岸山脈珍貴玉石，具有極高收藏價值。台東縣東河鄉一位藍寶藏家，日前將200餘顆台灣藍寶放置在機車置物箱內，並忘記拔出機車鑰匙就離開摘採野菜，要取車時發現市價達30萬的藍寶竟遭竊走，還藏匿在海岸廢棄防空洞，所幸在警方抽絲剝繭下，終於鎖定竊嫌並發動搜索，人贓俱獲。

台東縣警局成功分局表示，藍寶竊案發生在3月上旬，被害人當日清早將待販售的大小200餘顆，市價達30萬元之台灣藍寶放入機車置物箱後，隨即前往摘採野菜卻忘記將機車鑰匙取走。

粗心大意下讓歹徒不費力就可以打開機車置物箱取走藍寶與現金5千元等財物，損失慘重。被害人在驚訝與氣憤之餘向轄區東河分駐所報案緝凶。

經專案小組偵查研判嫌犯可能進出路線調閱監視器與訪查案發地周遭，終於循線鎖定了東河鄉內一位蘇姓治安顧慮人口涉有重嫌，隨即向台東地方法院聲請搜索票發動搜索。

警方在蘇嫌家中發現了一部分遭竊藍寶，當場人贓俱獲。隨後並在鄰近海岸的廢棄防空洞查獲剩餘的藍寶，全案依竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。

(中時 )