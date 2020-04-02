員林蜀葵花，有大紅、粉紅、紫紅、深紅及白色等，高度可達1至2公尺以上，種植擴展至2000多坪，今年蜀葵花尤其艷麗，萬株蜀葵花繽紛綻放。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

員林蜀葵花，有大紅、粉紅、紫紅、深紅及白色等，高度可達1至2公尺以上，種植擴展至2000多坪，今年蜀葵花尤其艷麗，萬株蜀葵花繽紛綻放。（吳敏菁攝）

員林有座花海迷宮，蜀葵花徑，讓人意外驚喜的小設計，召喚著童心。（吳敏菁攝）

員林蜀葵花，有大紅、粉紅、紫紅、深紅及白色等，高度可達1至2公尺以上，種植擴展至2000多坪，今年蜀葵花尤其艷麗，萬株蜀葵花繽紛綻放。（吳敏菁攝）

從一把花籽、一畝田，栽出2000多坪蜀葵花海，背後是個社區參與呵護的故事，更激盪周邊文創，一起為蜀葵花發想，吸引遊人如織深入這一丈紅懷抱，成了員林旅遊招牌，清明連假正是花期正美，召喚著假日前往戶外開放場所散心，防疫的同時兼顧身心靈的滿足。

員林市公所舉辦蜀葵花季迄今已邁入第6年，從剛開始蜀葵花試種到現在，已吸引數萬名遊客慕名而來，執行團隊巧園綠化工作團隊在員林市公所指導下，從蜀葵花播種、育苗、生長到開花，每項環節都是用心呵護，今年蜀葵花花色繽紛豐富，有大紅、粉紅、紫紅、深紅及白色等，高度可達1至2公尺以上，俗稱一丈紅，種植擴展至2000多坪，今年蜀葵花尤其艷麗，萬株蜀葵花繽紛綻放。

彰化縣長王惠美感謝員林市公所規劃蜀葵花海，讓周邊社區活絡起來，吸引全國遊客到訪，以花季帶動員林市美食商圈及周邊鄉鎮的觀光。漫步在萬紫千紅嬌艷的蜀葵花裡，欣賞那顏色繽紛的美麗花朵，感覺幸福又浪漫。花海周邊的旅遊景點相當豐富

，遊客可以到琉璃仙境休閒農場吃美食，到田尾公路花園騎單車逛花海、喝下午茶，或是沿139縣遊玩。

員林蜀葵花期長達1個多月，花期預計至4月底結束，近期新型冠狀病毒肺炎疫情快速發展，中央流行疫情指揮中心建議所有大型群聚活動應予停辦或延期，員林市公所經審慎考量後決定取消活動，花季期間花田仍開放民眾入園賞花。為維護花田美好景觀，蜀葵花田園區預計4月份雙數週一為養護日，即4月6日（星期一）及4月20日（星期一）休園養護；若花期調整，將在員林市公所網站公告。

(中時 )