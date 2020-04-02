人紅是非多的道理放諸四海皆準，就連爆紅的軟體服務也不能倖免。因新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球持續升溫，為了有效防疫、減緩疫情擴散，不少國家、企業都已推動在家上班(work from home, WFH)政策，讓可協助遠距上班的相關服務一夕迅猛增長，視訊會議服務 Zoom 就是其一。不過因為近期爆發的隱私爭議，SpaceX 以及美國太空總署(NASA)都已禁止員工使用。

由於新冠肺炎疫情在美國持續擴大，當地確診病例數已超越中國大陸，成為全球第一(截至4月2日12:00，全球確診數破93萬，美國確診數超過21萬)。美國有多個周都開始推行在家工作、學校停課在家視訊上課的政策。除了上班族，連學生/老師族群也都在搶用視訊服務，讓教學、工作可以維持正常進度。當中，被不少族群選用的視訊軟體 Zoom 卻不斷爆出爭議，除了爆發 iOS 版本會傳送非必要設備資訊給 Facebook(此問題已修正，軟體已更新)，美國聯邦調查局(FBI)波士頓辦公室在本周也公布了一個關於疫情期間使用電話會議、視訊教學工具時，需要留意的事情，其中包含了部份對於使用 Zoom 的提醒。

FBI 建議 Zoom 使用者不要使用公開會議或是廣泛的分享會議連結。因為近期他們發現有多起身分不明的人士，入侵學校網路課程的事情。並指出 Zoom 已經成為網路犯罪者最新的攻擊目標之一。這些犯罪者的目的是要竊取使用者的個資。

針對近期陸續發生的 Zoom 隱私爭議，《路透社》(Reuters)報導，由 Elon Musk 擔任執行長(CEO)的太空探索技術公司(SpaceX)，透過內部備忘錄提醒員工「我們了解到有不少員工都使用 Zoom 作為會議工具，但是建議使用電子郵件、簡訊、或者電話來進行溝通。」不僅 SpaceX 針對 Zoom 的隱私爭議發難，SpaceX 最大的客戶 NASA 發言人 Stephanie Schierholz 也向媒體指出，他們也禁止員工使用 Zoom。

Zoom 爆出的爭議，除了與 Facebook 相關的隱私爭議，以及近期成為網路犯罪者攻擊目標。調查新聞網站《The Intercept》日前也指出，Zoom 的視訊會議並沒有採用點到點加密(end-to-end encryption)技術，換言之視訊會議的內容可以被第三方進行查看。點到點加密技術被廣泛運用在即時通訊軟體之中，來確保訊息內容只能由傳訊以及收訊的雙方看得見，包含 LINE、WhatsApp、Facebook Messenger、Telegram 都使用了這項技術。

由新冠肺炎疫情所帶動的在家工作、視訊教學潮流，帶動一波視訊會議工具、團隊協作工具的用戶增長。研究機構統計 Apptopia 統計，Zoom 在今年三月份的使用者比 2019 年同期增長 151%，光是在美國用戶數就達到 484 萬，是 Microsoft Teams 日活躍用戶數 156 的三倍以上，而 Slack 的用戶數則只有不到 50 萬。

(中時電子報)