日本諧星界泰斗志村健上月29日因染新冠病毒肺炎驟逝，長年播出他喜劇節目的富士電視台，特於本月1日晚間製播2小時追悼節目《志村健追悼節目 謝謝你帶來46年的歡笑》，創21.9%高收視紀錄，比志村健平時在該台節目收視成績整整高出三倍。

志村健在演藝生涯中創造眾多歡笑經典角色，一一在節目中回顧。長年與志村健合作搞笑飾演夫妻與情侶的藝人石野陽子，也久違出現在1日播出的追悼節目中。

長年與志村健（左）合作搞笑的藝人石野陽子出現在1日播出的追悼節目中。

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他在大型綜藝《8點囉！全員集合》的4名老搭檔之一、資深藝人加藤茶在弔唁時，感性地說：「等我們5人全都到那個世界『全員集合』時，一定要一起再讓大家大爆笑啊！」狂逼觀眾眼淚。身為志村健長年老友，加藤茶深嘆：「事出突然，我想他應該連自己都還不知道發生什麼事了。」

(中時 )