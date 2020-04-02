《聚焦2.0》本周邀請到長腿辣媽林可彤，分享三招產後居家健身操以及「倒立瑜伽」，就算一邊育兒也能輕鬆完成。她開心表示現在的腰比當媽前還少兩吋，超完美身材比例讓主持人高文音直呼「火辣」。她回憶某次拍攝廣告時，因為穿著高跟鞋跳躍導致腳後跟猛力撞擊，讓她腰部也連帶受到傷害，除了當下立刻站不直外，此次傷害也成了身體的舊傷，她苦笑說只要運動過量、平躺太久都會站不直。

她示範三招居家健身操，分別是雕塑後背線條的「美背式」、消滅腰內肉的「側腹旋轉式」及雕塑臀部跟大腿曲線的「橋式」。除了健身操外，她也示範了能夠增強核心肌群的「下犬式」及「海豚姿」的瑜伽動作，她表示許多人當媽媽後因為要照顧小孩，沒有多餘時間健身，但以上這些健身操不僅動作簡單且不需器材，在家裡就可以輕鬆完成，即便已經是媽媽仍可以利用零碎時間維持曼妙身材。但她也強調，「倒立瑜伽」的動作較為高階，若核心肌群不夠有力，很容易造成運動傷害，她坦言自己就曾經操之過急導致頸部受傷。

林可彤在《聚焦2.0》中介紹可以在家完成的倒立瑜伽。(年代提供)

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