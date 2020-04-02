新冠病毒疫情大流行，全球確診病例突破90萬例！根據今日最新統計，死亡人數目前超過4萬5000例，美國是全球感染人數最多國家，確診數破20萬例、至少4361人死亡，而中國大陸自3/31以來新增36起確診感染及7起死亡病例，相較之下疫情趨於緩和，因此傳染病專家鍾南山曾多次公開認為，中國大陸不會出現第二次高峰。

但另一位大陸名醫卻不這樣認為，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在大陸知名度並不輸鍾南山，尤其此次的新冠肺炎疫情，相較於鍾南山多次預測「拐點」皆失準，張文宏對於疫情的判斷更加精準，而張文宏許多論點也經常直接打臉鍾南山。

最明顯的正是「第二次疫情高峰是否會發生？」張文宏日前接受中天主播盧秀芳專訪時曾表示，雖然他個人對於人類未來發展具有十足的信心，相信人類最終會戰勝病毒，但對於夏天之前消滅病毒僅僅只有2成把握，他認為「中國現在最重要的就是要預防第二波病毒攻擊！」

張文宏如此悲觀看待疫情發展，有以下3大理由

1.無症狀感染者是病毒炸彈

「無症狀感染者，就是指沒有任何臨床症狀。」張文宏說，10個人接觸病毒，可能只有6~8個人發病，2到4個人不發病或症狀非常輕微，在隔離觀察期間也不一定會被發現，這些人就是所謂的無症狀感染者。

由於進行大量的普篩，再加上近期大陸確診人數相當少，所以張文宏預估中國的無症狀感染者非常少，但歐美疫情大暴發，無症狀感染者數量也激增，「現在最擔心的還是境外輸入的無症狀感染者，這些就是病毒炸彈！」如果一開始沒有嚴格篩查追蹤，將成為新的傳染源，造成社區傳播的風險擴大。

2.新冠病毒太過狡猾

「這個病毒實在太詭異了！」張文宏說，一開始的篩檢就可能判斷錯誤，大陸曾有許多篩檢10多次才確診的案例，萬一錯過就可能引發一連串傳染，而治療之後，雖然平均新冠肺炎患者大約一周後體內就幾乎沒有病毒，但卻也有患者的病毒存在30多天以上，而且許多患者還會「復陽」，實在很難捉摸，只能謹慎再謹慎才能控制疫情。

3.南北半球互相傳染

「許多專家認為新冠病毒的疫情，夏天之前會趨緩，但就算他們這樣樂觀認為，他們也只敢說有3成把握。」張文宏說自己更悲觀，「只認為有2成把握」張文宏認為北半球夏天時，就換南半球是冬天，換成南半球受苦受難，但南半球、北半球現在往來這樣密切，南半球疫情發燒的時候，可能又傳回來北半球，總之，這是全體人類共同的考驗！

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(中時電子報)