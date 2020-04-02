死刑犯翁仁賢昨日晚間伏法，此消息引發各界議論紛紛，除了翁仁賢外，還有39名死刑犯正在等待槍決，包括犯下三重母女命案的黃麟凱，黃男在2017年7月死刑定讞，至今仍未執行，妻女被殺的王父還曾在鏡頭前下跪求公道，只盼黃男能盡快伏法，他活著的每一天對家屬而言都是折磨。

黃男與王姓被害人本是高中班隊，被害人體貼懂事，高中就開始打工存學費，希望能減輕家庭負擔，單純的被害人還將薪水交給黃男保管，要付大學學費時，才發現戶頭的20萬元已被提領一空，雙方一氣之下爆發口角，並找來雙方家長談判，卻也讓黃男記恨在心。

2013年10月，當時在當兵的黃男拿自己偷打的鑰匙潛入王家，先是用童軍繩勒斃王母，並在被害人房中等候，先是逼迫王女發生性關係，之後再將她狠心殺害，還竊走王家約1萬元現金，但為找訂情戒指而來不及逃跑，當天晚上就被警方逮捕。

此案經最高法院審理，認定黃男在殺害王母後毫無罪惡感，絞殺王女前還先強制性交、以逞獸慾，實在「惡性至極、罪責至重」，因而在2017年判處死刑，他也是蔡英文總統任內第2個遭判死刑定讞的人犯。

但黃麟凱至今仍未伏法，被害者家屬的心痛也難以彌平，王父曾在鏡頭前下跪求公道，黃麟凱活著的每一天，對家屬而言都是折磨，只盼他能早日被槍決。

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(中時電子報)