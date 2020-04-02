北京年底將建成5G基地站3萬個 核心區全覆蓋 12:502020/04/02 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《北京日報》報導，北京市通信管理局1日表示，今年北京市將發力5G建設，搶佔大陸國內發展的制高點，到今年底的5G基地站數量將接近翻倍達到3萬個以上，實現首都功能核心區、北京城市副中心、「三城一區」、商務中心區（CBD）、奧林匹克中心區等重點功能區的5G網路全覆蓋；5G室內分佈設備則有望覆蓋5000棟大樓。 (旺報 ) #5g #中心 #北京 #功能 #北京市 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林圖書館防疫 暫停館內閱讀加強進出管制 18:012020/03/31 社會 疫情期堅持營業商場 北京祭補貼最高50萬人幣 04:352020/04/01 兩岸 北京實體書店 疫情中逆勢新增73家 10:392020/04/01 兩岸 香港商用5G開跑 中國移動首發 15:432020/04/01 財經 《熱門族群》營運看旺至Q2 雙鴻、泰碩喜孜孜 17:392020/04/01 財經 中移動5G二期集採 華為、中興占87％ 04:092020/04/02 全球財經 電信三雄5G計畫書 NCC全數核准 04:102020/04/02 產業．科技 居家檢疫 開溜1次就強制安置 04:102020/04/02 生活新聞 蘋果供應鏈富士康掛保證 5G iPhone秋季推出 10:372020/04/02 科技 中國移動香港5G網路啟動 範圍覆蓋全區 11:492020/04/02 兩岸 兩岸熱門新聞 港專家：無症狀感染與免疫系統有關 - 兩岸 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 炒作ECFA 綠營賭上800億貿易順差 - 焦點新聞 - 旺報 美國擬加強對陸出口管制 美專家感嘆這樣說 - 兩岸 - 旺報 陸媒：香港青年祕魯宣傳港獨後因疫情受困 求助陸使館 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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