據《北京日報》報導，北京市通信管理局1日表示，今年北京市將發力5G建設，搶佔大陸國內發展的制高點，到今年底的5G基地站數量將接近翻倍達到3萬個以上，實現首都功能核心區、北京城市副中心、「三城一區」、商務中心區（CBD）、奧林匹克中心區等重點功能區的5G網路全覆蓋；5G室內分佈設備則有望覆蓋5000棟大樓。

(旺報 )