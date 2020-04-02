3月中國物流業景氣指數51.5％ 回升25.3個百分點 12:502020/04/02 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國物流與採購聯合會2日公佈3月中國物流業景氣指數。據央視報導，在大陸新冠肺炎疫情防控形勢趨好、企業復工復產加快的帶動下，3月物流業景氣指數也明顯大幅回升，顯示為51.5％，較上月回升25.3個百分點；另外中國倉儲指數為52.7％，也較上月回升13.7個百分點。 (旺報 ) #指數 #回升 #中國 #物流業 #景氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 人大外事委怒批 台北法亂中美大局 04:092020/03/29 話題觀察 媒體戰再升級 美擬逐陸臥底記者 04:092020/03/29 話題觀察 產經解析－中國新經濟類股將更具配置價值 04:092020/03/29 全球財經 台股逢低布局 搶搭全球公司治理投資風潮 11:392020/03/30 財經 《盤後解析》美股期指止跌 台股守住9600關 15:062020/03/30 財經 價值成長報酬及5G報酬二檔即時指數 即日發布 16:522020/03/30 財經 中華老兵台灣英雄 郝始終如一 04:092020/03/31 焦點新聞 指數化商品 添2新兵 04:102020/03/31 證券．權證 大陸3月PMI遽升至52 真的是景氣大好嗎？ 17:082020/03/31 財經 台指公司發布 特選價值成長報酬指數 04:102020/04/01 證券．權證 兩岸熱門新聞 港專家：無症狀感染與免疫系統有關 - 兩岸 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 炒作ECFA 綠營賭上800億貿易順差 - 焦點新聞 - 旺報 美國擬加強對陸出口管制 美專家感嘆這樣說 - 兩岸 - 旺報 陸媒：香港青年祕魯宣傳港獨後因疫情受困 求助陸使館 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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