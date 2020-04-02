中國物流與採購聯合會2日公佈3月中國物流業景氣指數。據央視報導，在大陸新冠肺炎疫情防控形勢趨好、企業復工復產加快的帶動下，3月物流業景氣指數也明顯大幅回升，顯示為51.5％，較上月回升25.3個百分點；另外中國倉儲指數為52.7％，也較上月回升13.7個百分點。

(旺報 )