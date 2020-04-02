先前阪神虎投手藤浪晉太郎因為非常迅速發現自己的嗅覺異常症狀，多次就醫後確診新冠肺炎，並選擇公布自己名字來警惕大眾，當時被認為是疫情英雄，沒想到隨著更多消息被揭發，才發現藤浪在疫情肆虐時參加聯誼，如今被爆共32人參加聚餐，其中6人確診，成為日本人人撻伐的狗熊。

根據日媒《日刊現代》報導，3月14日白色情人節當天，阪神虎球員藤浪晉太郎、伊藤隼太、長坂拳彌參加贊助商社長家的聚餐，3人之後都確診新冠肺炎。

原先球員指出參加者約12人，但隨著聚餐參與者連環爆出染疫，才知道聚餐共有男性12人、女性20人，多達32人的大型聚餐，其中有7名棒球員。

根據報導指出，7名球員中有4人尚未透露姓名，都是20多歲年輕球員，有3名外野手及1名投手，其中1人拿過個人獎項。

此外，參與的女性大多是藝人或是大阪北新地高級俱樂部的公關小姐，其中有一名媽媽桑被指出也曾參加日本喜劇天王志村健在2月下旬的生日聚會。

這場聚會共導致3名選手以及3名20多歲女性確診，另外伊藤隼太的妻子、以及1名女學生是連帶被感染的，已造成群聚感染，也讓藤浪等球員被直指不該在防疫期間參加聯誼聚會，不僅損害到阪神虎球團的形象，也有傳言指出球隊有意將藤浪交易出去。

(中時 )