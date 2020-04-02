3月31日晚上7時25分，一名胸前抱著嬰兒的婦女、牽著狗，疑似從中庄國小圍牆翻牆進入校園。（袁庭堯攝）

高市衛生局呼籲民眾配合校園防疫禁入令，違者可依《傳染病防治法》處3000至15000元不等罰鍰。（袁庭堯攝）

校園防疫禁入令壓縮不少民眾的休閒運動空間，高市大寮區中庄國小傳出有婦女翻牆進入校園遛狗，遭監視器錄影。高市衛生局強調，若校方提交證據，可依《傳染病防治法》處3000至15000元不等罰鍰，呼籲民眾配合校園管制。

校長陳逸隆表示，3月31日接獲高市府教育局公文，校方隨即配合啟動防疫機制，24小時禁止非特定校外人士進入校園，也在各出入口均貼上紅色告示，並請里長廣播告知社區里民。

1日早上接獲當地民眾檢舉，有人進學校遛狗，校方調閱監視器，發現3月31日晚上7時25分，一名胸前抱著嬰兒的婦女、牽著狗從學校穿堂前走過。

陳逸隆事後查訪，該名婦女可能是剛搬來當地的住戶，有可能沒看到剛張貼的禁令、在不知情的狀況下違規。陳逸隆也在個人臉書上無奈表示「貼心的提醒您，台灣是全世界監視器密度最多的國家之一」，呼籲當地居民不要在高風險時刻、貿然進入校園活動。

高市衛生局表示，依《傳染病防治法》第36條規定「民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關之檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施」，及第70條規定「拒絕、規避或妨礙主管機關依第36條規定所定檢查、治療或其他防疫、檢疫措施，可處新台幣3000元以上、15000元以下罰鍰」，若學校採證舉發便可裁處。

中庄國小在大寮區擁有百年歷史，當地社區沒有公園，民眾多年來仰賴校園操場、籃球場做運動，每天傍晚孩子放學後，民眾便會陸續走入校園。

陳逸隆建議民眾可改利用校園周遭的人行道，目前已將圍牆破口以百公斤盆栽擋住，校方基於柔性勸導的立場，不會將監視器影像送交衛生局。

(中時 )