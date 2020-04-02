清明連假要去哪裡玩？就有主題樂園在4月2日至4月5日這幾天，舉辦「動物派對」，高人一等的長頸鹿、迷你嬌小的狐獴及森林之王獅子，陪著小朋友一起歡度假期，重點是限時推出12歲以下兒童免費，全民童樂再享半價499元(原價999元)的優惠，趕快衝一波。

來自烏干達的表演團體參與遊行。

園區內最受歡迎的活動莫過於「非洲歷險趣-動物大遊行」，由明星吉祥物帶著斑馬、老虎、羊咩咩等動物好朋友，還有來自烏干達的表演團體助陣，整場活動熱鬧非凡。

動物保育員特別為狐獴打造「天空之橋」。

動物園區也有新亮點，動物保育員為豬尾猴打造專屬遊樂園，也為狐獴家族設計「天空之橋」與「幸福摩天輪」，不只是讓動物們活動筋骨，也可以透過攀、爬、抓等行為，邊玩邊訓練動腦。

活動期間搭乘蒸汽火車，有機會遇到神秘嘉賓現身共乘。

此外，動物園有3種可以輕鬆觀賞動物的交通方式：蒸汽火車、天空腳踏車、猛獸巴士，而今年正好是奈洛比號蒸汽火車滿15周年，這幾天搭乘，還有機會遇到神秘嘉賓現身共乘喔。

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(中時電子報)