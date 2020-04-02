國民黨立委陳玉珍指「中華民國是一個國家，但台灣不是」，遭閣揆蘇貞昌嗆「沒資格當國會議員」，國民黨中央到立法院黨團齊挺陳玉珍，昨也在臉書發表蘇揆就職典禮，向「中華民國國旗」與「國父孫中山」宣示影片，嘲諷「蘇落選人」打臉「蘇院長」，騙完「神明」騙「國父」，還大酸「感謝總統府提供影片」。

陳玉珍日前質詢陸委會主委陳明通時，指中華民國包括台澎金馬，「中華民國是一個國家，但台灣不是」，隔天遭蘇揆砲轟「沒資格當國會議員」，國民黨團立即發聲明要求蘇揆道歉下台，昨也開記者會抨擊蘇揆刻意扭曲陳玉珍言論，挑起戰火，黨主席江啟臣也在中常會上痛批行政權不尊重立法權。

隨後，國民黨接續在臉書貼出蘇貞昌就職閣揆的影片，指蘇揆對著「中華民國國旗」與「國父孫中山先生」宣誓，不就說明「中華民國才是一個國家」，期待行政院作為「中華民國憲法」國家最高行政機關，能夠準確表達憲法意志，中華民國是我們的國家絕不容混淆。

國民長嘲諷，蘇貞昌貴為中華民國的行政院院長，又是法律專業出身，對於法律的捍衛以及標準應該要比一般人高。既然如此，陳玉珍根據憲法說「中華民國才是一個國家」，請問蘇院長告訴我們陳委員哪裡錯了？憑什麼說陳玉珍委員沒資格當國會議員？

國民黨再次強調，「中華民國是主權獨立的國家」，而現在的治權在台澎金馬等自由地區，蘇貞昌刻意操作意識形態、恣意攻擊立法委員，藐視國會、輕蔑民意，罔顧憲法與憲政體制，如果蘇貞昌認為中華民國不是國家，就請辭職下台。

(中時 )