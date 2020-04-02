網紅潔哥以敢說敢言聞名，去年9月嫁給交往18年的男友「岳妹」，正式升格為人妻，昨天在臉書PO出超音波照報喜，但因為正逢愚人節不少人以為是在開玩笑，沒想到今天凌晨直接亮出媽媽手冊，證明真的懷孕了，但卻無奈表示：「一次就中標啦」。

潔哥在臉書PO出影片，先是表示：「各位一定覺得我放的那張超音波照是騙人的對不對」？語畢立刻曬出媽媽手冊，並不斷強調是不小心有的，對於「一發就中」仍深感不可思議，更還原事發過程表是某天兩人行房事時，雖然發現保險套已經用完，但認為自己高齡又是子宮虛寒冷底的人，不可能隨便就中標，沒想到就這樣懷孕了，讓她驚呼至今仍難以置信，更搞笑表示這次之後，深深相信偶像劇「一次中鏢」是有可能發生的。

潔哥談論懷孕的心境。（影片／潔哥/李秉潔臉書）

得知懷孕之後，潔哥表示原本只想和岳妹2個人開心過完一生，生小孩一直是計畫之外的事，如今很多人生計畫都要重新安排，但也表示這一切都是緣分，希望她能平平健康的出生，更期許未來不要成為「恐龍家長」，此外更透露目前雖沒有孕吐狀況，但卻不斷出現胃脹氣、便祕等症狀，體力也變得很差，一切仍在調適當中。

(中時電子報)