基市獲贈440組遠距教學帳號，林右昌盼提升學生閱讀力。（吳康瑋攝）

基市獲贈440組遠距教學帳號，林右昌盼提升學生閱讀力。（吳康瑋攝）

基市獲贈440組遠距教學帳號，林右昌盼提升學生閱讀力。（吳康瑋攝）

基市獲贈440組遠距教學帳號，林右昌盼提升學生閱讀力。（吳康瑋攝）

由台大電機系教授葉丙成與黃國珍老師，共同創辦的素養品學堂，於1日在基隆市仙洞國小捐贈市值超過五百萬的440組學習帳號給基隆市學生，提供一年閱讀素養線上平臺學習使用，市長林右昌盼藉此提升孩子閱讀學習能力。

林右昌指出，樂見藉這項捐贈，運用新的學習方式，吸引小朋友增加閱讀關鍵素養與理解能力，在很短時間內，看見孩子學習能力提升。因應此次肺炎疫情，教育處緊急採購三百片平板及WIFI分享器，因應萬一學校停課時，搭配市府近年建置「校校創客智慧教室」、「班班數位化」軟硬體環境，可供孩子無縫接軌，遠距學習不間斷。

葉丙成表示，因應課綱及考招趨勢改變，臺灣教育重視孩子素養能力提升，希望藉這方式，幫助中低收入戶沒有資源培養閱讀理解能力的孩子，不在求學過程吃虧。用民間資源協助公部門，協力把孩子帶起來，基隆市政府積極用心，高興能和市府合作，幫助更多需要幫助的孩子。

林右昌和葉丙成現場簽署合作備忘錄，教育處長林祝里、社會處副處長駱文章與所有受贈學校校長觀禮，觀看仙洞國小師生連線示範使用；現場展示市府教育處緊急採購的平板與WiFi分享器，以供學校不足時用。

林祝里也表示，基隆近日也已準備至少300台的平板主機及300個網路wifi接收器，她指出，等到疫情影響有需要時，隨時教育處可以將這些資源分配給需要的孩子們，以確保停課不停學。

教育處也指出，閱讀優有限公司關注人才培育亮點，打造閱讀理解學習平臺結合PaGamO遊戲介面吸引學生注意；這次捐贈基隆市440帳號，也是一份特別兒童節禮物，分別由13個學校28個班級(含跨班)、兩個兒少安置機構申請使用，並由超過30位教師輔導協助。

透過線上和夥伴共學、線下有老師溫暖指導，閱讀是所有學科基礎，在其他學習領域，也能看到能力擴增與展現。線上學習是本年度市府教育處推動重點，教育處也將於近期規劃葉丙成教授與全市學校校長視訊座談，分享線上教學推動的心得與策略。

(中時 )