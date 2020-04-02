北埔老街從慈天宮的周邊巷弄，石板路刻有「廟前街」等街道名稱。（羅浚濱攝）

北埔老街巷弄保存的水井。（羅浚濱攝）

北埔老街「巷弄驚艷」計畫，將改善慈天宮周邊巷弄步道舖面導覽及解說牌等硬體工程。（羅浚濱攝）

北埔老街是新竹縣知名的觀光景點，鄉公所整合鄉內各社區意見，與設計單位溝通，由下而上催生「109年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷」計畫，將讓遊客逛老街、吃美食外，也能走進老街週邊巷弄，深度體驗老聚落的新魅力。

北埔老街從慈天宮為中心的周邊巷弄，大部分保存石板路面，有的還刻上「中央道」、「廟前街」等路名，也保存取水井，路寬在1米半到3米不等，巷弄有些老屋裝修成特色商店，成為「巷仔內」遊客來聊天消磨時光的去處。

縣府提報北埔「巷弄的驚艷」爭取中央「地方創生」計畫，獲內政部營建署「城鎮之心工程計畫」核定補助560萬元，鄉公所配合款140萬元，將投入700萬元在年底完成巷弄步道舖面導覽及解說牌等硬體工程，期為北埔觀光注入新活水。

北埔鄉公所表示，計畫從慈天宮後方的化胎廣場空間改善出發，規畫公園綠地，整合慈天宮周邊巷弄空間、步道串連到秀巒山，完成後將交由社區維護管理，藉巷弄和外圍景點的新視角，增加北埔老聚落的旅遊內涵。

縣府交旅處指出，這個地方創生計畫，可延伸北埔鄉觀光活動範圍，擴大慈天宮廟前廣場、廟前街及北埔街的徒步區域，相關工程完成後，將可導引遊客走進慈天宮週邊巷弄及外圍，隨處驚艷北埔之美。

(中時 )