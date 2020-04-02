北市府為因應新冠肺炎疫情擴大，並加強保障市府同仁與入府洽公市民的健康，市府所轄各為民服務處所自9日起，除量測體溫外，將實施洽公市民入府一律配戴口罩之防疫升級措施，未配戴者將無法進入。

北市府表示，隨著疫情擴大，交通部宣布自1日起搭乘大眾運輸一律配戴口罩量體溫，才能搭乘客運、台鐵與高鐵的防疫措施，為確保北市府公務正常運作，及加強保障市府同仁與入府洽公市民健康，自9日起再提升防疫措施。

北市府所轄各為民服務處所（包含市政大樓、各區行政中心、警察局、市立圖書館、交通局所屬松德大樓及裁決所、捷運行政大樓、兵役局所屬替代役中心與軍人公墓、社會局所屬機關及社區各服務中心與據點、消防局及所屬防災教育科學館、環保局所屬焚化廠、民政局所屬孔廟及殯葬處、勞動局所屬就業服務站、教育局所屬天文館及青發處等處所）除量測體溫外，實施洽公市民入府一律配戴口罩，未配戴者將無法進入。

北市府呼籲，洽公市民務必佩戴口罩，勤洗手，以維護自身與他人健康；另洽公時並請預留進出時間，尤其涉及有截止時限的洽公事項，一定要戴口罩並寬估時程，以免影響自身的相關權益。

(中時 )